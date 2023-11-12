«Спаси нас, Господи»: Байден знатно опозорился на траурной церемонии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Байден не смог найти свое место на церемонии возложения венков

«Спаси нас, Господи»: Байден знатно опозорился на траурной церемонии

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Престарелый глава США Джо Байден продолжает совершать ошибки.

Президент США Джо Байден снова совершил глупую ошибку на публике. 80-летний американский лидер «потерял ориентацию» во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, ему потребовалась помощь почетного караула.

Видеозапись с казусом главы США моментально разлетелась по сети и стала предметом обсуждения. На видео Байден перекрестился перед венком, но затем в растерянности обернулся к стоящему рядом военнослужащему, которому пришлось направить его к вице-президенту Камале Харрис. Президент в конечном итоге вернулся на свое место, но не без видимого замешательства.

Члены республиканской партии в конгрессе выразили тревогу по этому поводу. Некоторые политики прокомментировали этот инцидент для газеты New York Post.

«Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит», — сказал член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.

Еще один конгрессмен с сокрушением добавил, что когда кажется, что хуже быть и не может, Байден показывает, что может.

Череда нелепостей и оговорок — визитная карточка Джо Байдена. Он не может произносить простые слова, падает со сцены, не может одеться без посторонней помощи. Ранее 5-tv.ru перечислял самые громкие скандалы 46-го президента США Джо Байдена.

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