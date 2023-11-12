Актриса рассказала, как построить любовь. В чем же загадка?

Актриса Агата Муцениеце посетила церемонию престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды». Во время мероприятия она раскрыла сайту 5-tv.ru секрет идеальных отношений.

«Это одна из тех тем, в которой я тоже всегда в себе копаюсь. Я за свободу. Я за свободу личности. Я всегда считала, что свободный человек, который делает то, что хочет плюс свободный человек, который делает то, что хочет, но они вместе, потому что они хотят быть вместе», — сказала она.

Модель сообщила, что ее схема отношений заключается в том, чтобы партнеры освободились от любых запретов, а также ни в чем друг друга не ограничивали.

Автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко сказала, что «свобода одного партнера заканчивается там, где начинаются ограничения другого». Муцениеце подчеркнула, что она считает такую формулировку спорной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где и с кем Муцениеце планирует встречать Новый год.