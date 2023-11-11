Ни разу еще этого не делали: где и с кем Муцениеце планирует встречать Новый год

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 52 0

Агата Муцениеце планирует встречать Новый год в новом доме с детьми

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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У звезды грандиозные планы на праздники.

Агата Муцениеце планирует встретить Новый год в своем новом частном доме. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

На участке у девушки растет живая ель, которую она хочет нарядить. Также актриса подумывает установить вокруг дерева фигурки оленей.

«Я точно знаю, что Новый год мы с детьми будем праздновать вместе в нашем новом доме. Мы там ни разу еще этого не делали. Вот он готов. У меня во дворе стоит живая елка огромная. Я хочу обмотать ее огонечками, поставить, может быть, оленей светящихся. Надеюсь, будет снег, и мы будем загородом», — заявила актриса.

Кроме того, Муцениеце рассказала о любимом месте в доме. Девушка отметила, что это ее комната, в которой есть и гардероб, и ванная с окнами в пол. Она добавила, что никаких «огромных квадратов» там нет. Все довольно компактно.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце верит в теории заговора. Актриса думает, что люди прибыли на Землю с другой планеты.

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