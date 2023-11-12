Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в пустые ворота в НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу первого. Дубль в этом матче оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россиянин забил вторую шайбу в пустые ворота. Это позволило ему сравняться с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по числу забитых голов в пустые ворота. На счету у обоих спортсменов теперь по 56 шайб.

Овечкин также сократил дистанцию с Гретцки в другом рейтинге. Россиянин отстает от канадца на 68 шайб в списке лучших снайперов НХЛ. В активе Овечкина сейчас 826 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Звание рекордсмена удерживает Гретцки с 894 шайбами.

Стоит отметить, что в прошедшем матче Овечкин отличился неоднократно. Счет он открыл на десятой минуте. Последний гол спортсмен успел забить за пять секунд до финальной сирены.

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