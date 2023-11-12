Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в пустые ворота в НХЛ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

На счету хоккеиста теперь 56 шайб.

Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в пустые ворота в НХЛ

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу первого. Дубль в этом матче оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россиянин забил вторую шайбу в пустые ворота. Это позволило ему сравняться с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки по числу забитых голов в пустые ворота. На счету у обоих спортсменов теперь по 56 шайб.

Овечкин также сократил дистанцию с Гретцки в другом рейтинге. Россиянин отстает от канадца на 68 шайб в списке лучших снайперов НХЛ. В активе Овечкина сейчас 826 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Звание рекордсмена удерживает Гретцки с 894 шайбами.

Стоит отметить, что в прошедшем матче Овечкин отличился неоднократно. Счет он открыл на десятой минуте. Последний гол спортсмен успел забить за пять секунд до финальной сирены.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборную России по хоккею на Олимпиаде — 2026 включили в одну группу с США.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:26
«Ответные меры»: напряженность между спецслужбами Украины и Запада растет
13:08
У футболиста Тимура Радова остановилось сердце во время матча
12:57
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
12:50
«Отношения на сексе строились»: Чехова с теплотой вспомнила бывшего мужа
12:45
Российская государственность в Забайкальском крае отмечает 370-летие
12:32
Эффект домино? Экс-главком НАТО призвал Киев признать утрату территорий

Сейчас читают

«Я за свободу» — Муцениеце раскрыла секрет идеальных отношений
«Засыпаем-отдыхаем»: как массаж помогает при бессоннице
Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд