«Обрел покой»: прах Вячеслава Гришечкина наконец-то захоронили рядом с женой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Прах Вячеслава Гришечкина захоронили рядом с женой на Новодевичьем кладбище

«Обрел покой»: прах Вячеслава Гришечкина наконец-то захоронили рядом с женой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер теперь упокоен вместе с супругой.

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября, но покой он нашел только сейчас. Дело в том, что актер очень хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Анной на Новодевичьем кладбище. И наконец-то это совершилось. Бывший директор Гришечкина и его друг Максим Миллер высказался на этот счет изданию KP.RU.

«Я рад, что мой друг, наконец, обрел покой, и его дочь Ольга закрыла этот вопрос. Последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа упокоилась. Правда, для меня немного странным был выбор фотографии, которая сейчас стоит рядом с прахом. Но, видимо, снимок временный», — сказал директор актера.

Для того, чтобы захоронить прах на Новодевичьем кладбище нужно было получить разрешение. А это далеко не простой процесс, поэтому он и занял практически два месяца. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта тайна «предсмертного» видео Вячеслава Гришечкина.

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