«Одновременно»: Зурабишвили сделала заявление о вступлении Грузии и Украины в ЕС

Президент Грузии предрекла «большой взрыв» в Евросоюзе.

Грузия, Украина и Молдавия войдут в состав Евросоюза одновременно. Такой оценкой перспектив республик поделилась грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Я думаю, это произойдет одновременно», — прокомментировала она в беседе с телеканалом LCI.

Эти страны, стоящие на очереди вступления в ЕС, она назвала «трио». По ее совам, в обозримом будущем союзу грозит «большой взрыв» из-за тройного расширения.

Только вот когда именно Украину, Грузию и Молдавию примут в ЕС, она не уточнила. По ее словам, это может произойти где-то к 2030-му году.

Примечательно, что не все так скоро ждут новых членов, в частности Украину в ЕС. Нидерланды не хотят интеграции стран в союз в ближайшие семь лет. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что европейские государства просто не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» ЕС, и уступок не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии состоялось голосование по импичменту Зурабишвили после ее несогласованных зарубежных визитов.