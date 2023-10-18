Пора прощаться? В Грузии состоялось голосование по импичменту Зурабишвили

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Парламент Грузии не набрал голосов для импичмента президенту Зурабишвили

Пора прощаться? В Грузии состоялось голосование по импичменту Зурабишвили

Фото: TOMASZ WIKTOR / ТАСС

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«За» проголосовали 86 депутатов, а «против» — один. Что было дальше?

В парламенте Грузии состоялось голосование по импичменту действующего президента республики Саломе Зурабишвили. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты страны.

Накануне, 18 октября, Конституционной суд Грузии признал президента нарушительницей законодательства и разрешил начать процедуру импичмента на фоне ее несогласованных с правительством поездок за границу. Известно, что Зурабишвили было отказано в поездках в десяток стран, среди которых Германия, Украина, Израиль и ОАЭ, однако ее это не остановило.

Окончательное решение осталось за депутатами.

В рамках голосования «за» импичмент выступили 86 парламентариев, а «против» — один. Для отстранения президента в порядке импичмента, согласно закону, необходимо набрать минимум одобрительных 100 голосов из 150. То есть две трети парламента должны поддержать решение. Однако сегодня этого не случилось, и Зурабишвили продолжить выполнять свои обязанности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Грузии отказалась уйти в отставку на фоне решения суда об импичменте.

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