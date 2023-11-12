Таинственное крушение самолета США в Средиземном море: новые подробности

Пентагон называет случившееся инцидентом, произошедшим во время учений.

Пять американских военных погибли при крушении самолета США над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

Поисковая операция началась сразу же после инцидента. Но живыми никого из военных найти не удалось.

Что сообщали ранее о крушении самолета США?

О крушении самолета ВВС США в акватории Средиземного моря сообщили в Пентагоне. По данным европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM), инцидент произошел 10 ноября.

Официально американские власти утверждают, что военный борт совершал тренировочный полет в восточной части Средиземного моря.

Причина крушения не называлась, отмечалось только то, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.

Что стало причиной авиакатастрофы над Средиземным морем?

В Европейском командовании Вооруженных сил США уточнили, что инцидент произошел во время тренировочного полета. Трагедия произошла во время регулярной дозаправки в воздухе в рамках боевой подготовки.

Уточняется, что причиной крушения стала техническая неисправность.

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