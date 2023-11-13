«Я всех похороню!» — Отар Кушанашвили гневно отреагировал на слухи об инфаркте

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Отар Кушанашвили опубликовал видео после слухов о госпитализации с инфарктом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе / kakovo_otar; 5-tv.ru

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Журналиста вывели из себя коллеги по цеху, которые начали приписывать ему смертельные диагнозы.

Гневную тираду вызвали у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили сообщения в СМИ и Telegram-каналах, которые уверяли, что знаменитый шоумен находится чуть ли не при смерти. Видео с яростным обращением было опубликовано в соцсетях ведущего.

«Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня», — уверил на видео Кушанашвили.

Он добавил, что в данный момент находится не в реанимации, а в машине с друзьями, в частности, упомянув продюсера Антона Шестака, который и снимал видео.

«Я похож на хворого человека?! Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи! От меня не ждите: „Нет, это все поклеп“. Я в ярости!» — прокричал Кушанашвили, перемежая эмоциональную тираду нецензурными словами.

Он добавил, что нерадивые коллеги не дождутся его смерти.

«Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить!» — такими словами завершил яростную тираду Кушанашвили.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили попал в больницу после того, как ему стало плохо в столичном ресторане. По информации 5-tv.ru, Кушанашвили отдыхал в ресторане с другом и внезапно почувствовал резкую боль в сердце. Медики увезли знаменитость в больницу. В соцсетях знаменитости подтвердили информацию об ухудшении состояния телеведущего, но никаких диагнозов не подтвердили. Более того категорически опровергли информацию об инфаркте миокарда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что могло стать причиной госпитализации журналиста Отара Кушанашвили.

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