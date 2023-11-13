В Госдуме обсуждают вопросы, связанные с ужесточением абортов в России

Депутаты Госдумы плотно занимаются законодательными изменениями, связанных с абортами. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член думского комитета по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

Вопрос абортов находится на контроле комитета по охране здоровья и орган, по словам эксперта, находится «в эпицентре масштабной работы».

«Мы собираем самые разные предложения от профессионального сообщества, общественных организаций, Русской православной церкви, поступающих на эту тему, изучаем экспертные мнения по возможному изменению законодательства на этот счет», — рассказала Фролова.

Эксперт добавила, что работа над темой абортов в России продлится минимум весь ноябрь. Усложняет процесс то, что депутатам поступают порой откровенно противоположные предложения.

«Могу сказать, что на сегодня ряд поступивших предложений противоречит друг другу. Поэтому это не работа одного дня. Однако, я думаю, что объединив усилия, мы найдем самые оптимальные механизмы регулирования этой сферы, в центре которых будет защита семейных ценностей», — поделилась депутат.

Тамара Фролова отдельно отметила, что перед Госдумой стоит задача проработать острый вопрос абортов так, чтобы учесть и нравственную, и медицинскую, и юридическую, и религиозную точки зрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона.