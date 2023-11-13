В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Впервые самолеты нового поколения представили в 2021 году.

В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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Производство первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate уже не за горами. В России приступили к подготовке к новой вехе авиастроения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в проект были внесены некоторые изменения. По сообщению «Ростеха», была скорректирована стоимость проекта, а также доработаны отдельные технические решения.

Впервые истребители были продемонстрированы в 2021 году на авиакосмическом салоне МАКС и в том же году — на выставке Dubai Airshow. Проект отличает сразу несколько важных параметров: один истребитель марки Checkmate позволит перевозить свыше семи тонн полезной нагрузки, также он способен одновременно атаковать до шести целей. Скорость этого однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус действия будет составлять три тысячи километров.

Выпуск серии истребителей Checkmate намечен на 2026 год.

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