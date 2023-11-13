Украина якобы пытается организовать встречу своего лидера с бывшим президентом США. Что ожидают от нее власти киевского режима?

Украина хочет организовать разговор своего президента Владимира Зеленского с бывшим лидером США Дональдом Трампом, потому что тот якобы сможет выпросить денег на очередной пакет помощи. На это с шуткой отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат высмеяла возможную встречу представителей Украины и США — Владимир Зеленский явно будет выпрашивать деньги, но под аргументом того, что его жене Елене нужен шоппинг в Нью-Йорке.

«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы?» — представила разговор Захарова.

Она также посмеялась над тем, что Зеленский вряд ли сможет вернуть этот долг.

«Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — заключила представитель МИД.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск шатдауна в США нарастает, а спикер палаты представителей Майк Джонсон не горит желанием дальше финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь, Владимир Зеленский неожиданно решает проблему нехватки оружия — он принимает решение бросить солдат в наступление с голыми руками.