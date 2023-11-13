«Наступать без оружия»: на Украине раскрыли устрашающий план Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия
Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer
Президента Украины призывают не затягивать с решением об отставке.
Риск шатдауна в США нарастает, а спикер палаты представителей Майк Джонсон не горит желанием дальше финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский неожиданно решает проблему нехватки оружия — он принимает решение бросить солдат в наступление с голыми руками. Как отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, президент готов пожертвовать тысячами людей, лишь бы не сдаваться в очевидно проигрышной позиции.
«Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — сказал Соскин.
Эксперт отметил, что командование ВСУ трезво оценивает ситуацию и осознает бессмысленность дальнейших попыток вести бои, не имея поддержки со стороны США. Зеленский, по мнению эксперта, больше не нужен никому, ни Москве, ни Вашингтону, ни собственной армии, для него наступает «черная полоса безо всяких просветлений». Кроме того, уверен Соскин, чтобы поставить точку в конфликте, Россия готовится наносить удары по центрам принятия решений, это может случиться со дня на день.
«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет», — заключил он.
У американцев истощился бюджет, согласованных средств хватит на скудную в сравнении с прошлыми объемами помощь Украине. В октябре президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить 24 миллиарарда долларов в качестве вложения в Киев, и это едва не привело к шатдауну. Конгрессмены от республиканской партии отказали главе государства в деньгах. А в это время, как писал ранее 5-tv.ru, Владимир Зеленский обрывает телефон экс-главы Штатов Дональда Трампа — для чего?
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