«Выкуривают» из самых труднодоступных мест: как в зоне спецоперации работает ТОС «Солнцепек»

Об этой технике на фронте уже ходят легенды. «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, которая наводит настоящий ужас на противника. За каждой такой единицей украинские боевики устраивают настоящую охоту. Почему — об этом расскажет военкор «Известий» Александр Сафиулин.

Перед началом работы «Солнцепека» бойцы скидывают маскировочную сеть и готовят орудие к бою. Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» несет на базе 24 заряда, они вылетают за шесть секунд и бьют парами.

Наш «Солнцепек» для ВСУ самое ненавистное и грозное оружие. Один залп выжигает все на площади в несколько футбольных полей. Солдат противника «выкуривают» даже из самых труднодоступных мест.

«Полноценные землянки, и подвалы. Как говорят, бомбоубежища даже у них есть. Маленький город под городом у них», — сказал боец с позывным «Коряга».

Цели для атаки выбирают заранее, бойцы тщательно изучают местность, готовят позицию для стрельбы. После стараются все сделать быстро и уйти в укрытие.

«Выехать, встать, занять огневую позицию, навестись на цель, произвести выстрел. У нас ограничение по времени нахождения на огневой позиции — три минуты», — рассказал командир орудия ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Гектор».

ВСУ сразу начинают искать огнеметную систему, от выстрела которой получают такой урон.

«Она очень пугает, она цель такая, за ней охотятся, если будет ехать какой-то БТР или ТОС, они выберут ТОС», — добавил «Гектор».

Несмотря на все сложности и опасность экипаж выполняет боевые задачи, своими выстрелами буквально расчищает путь для продвижения нашей пехоты. В этот раз очередной боевой выезд совпал с профессиональным праздником бойцов — Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Ведь во время работы они фактически вычищают территорию от противника.