«Выкуривают» из самых труднодоступных мест: как в зоне спецоперации работает ТОС «Солнцепек»
Российские бойцы не задерживаются на позиции дольше трех минут, ведь ТОС — желанная цель для ВСУ.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Об этой технике на фронте уже ходят легенды. «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, которая наводит настоящий ужас на противника. За каждой такой единицей украинские боевики устраивают настоящую охоту. Почему — об этом расскажет военкор «Известий» Александр Сафиулин.
Перед началом работы «Солнцепека» бойцы скидывают маскировочную сеть и готовят орудие к бою. Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» несет на базе 24 заряда, они вылетают за шесть секунд и бьют парами.
Наш «Солнцепек» для ВСУ самое ненавистное и грозное оружие. Один залп выжигает все на площади в несколько футбольных полей. Солдат противника «выкуривают» даже из самых труднодоступных мест.
«Полноценные землянки, и подвалы. Как говорят, бомбоубежища даже у них есть. Маленький город под городом у них», — сказал боец с позывным «Коряга».
Цели для атаки выбирают заранее, бойцы тщательно изучают местность, готовят позицию для стрельбы. После стараются все сделать быстро и уйти в укрытие.
«Выехать, встать, занять огневую позицию, навестись на цель, произвести выстрел. У нас ограничение по времени нахождения на огневой позиции — три минуты», — рассказал командир орудия ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Гектор».
ВСУ сразу начинают искать огнеметную систему, от выстрела которой получают такой урон.
«Она очень пугает, она цель такая, за ней охотятся, если будет ехать какой-то БТР или ТОС, они выберут ТОС», — добавил «Гектор».
Несмотря на все сложности и опасность экипаж выполняет боевые задачи, своими выстрелами буквально расчищает путь для продвижения нашей пехоты. В этот раз очередной боевой выезд совпал с профессиональным праздником бойцов — Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Ведь во время работы они фактически вычищают территорию от противника.
- 13 нояб
- Удар беспилотниками: российские десантники уничтожают цели под Артемовском
- 13 нояб
- Российские танкисты «перемалывают» противника: лучшее видео из зоны СВО за день
- 13 нояб
- В зоне СВО ликвидирован «лучший танкист ВСУ»
- 12 нояб
- Киев освободили от нацистов: как это было
- 12 нояб
- «Следующая фаза»: в США заявили о новой опасности для Украины
- 12 нояб
- Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР
- 12 нояб
- «По стратегическим позициям»: в Китае сообщили о мощном ударе Украины по США
- 12 нояб
- Убойная сила и ураганная мощь: кадры работы российской армии на угледарском направлении
- 12 нояб
- «Мирные переговоры»: в Европе предложили создать систему безопасности для РФ и Украины
- 12 нояб
- ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Читайте также
93%
0.12 98.32
-0.09
Нашли ошибку?