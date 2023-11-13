В США оценили потери Украины с начала российской спецоперации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Economist: потери ВСУ с февраля 2022 года составили 190 тысяч человек

В США оценили потери Украины с начала российской спецоперации

Фото: URA.RU / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Американские СМИ привели данные за период с февраля 2022-го. Тем временем в Минобороны России озвучивали потери ВСУ с июня — начала контрнаступления.

С начала конфликта на территории Украины общие потери ВСУ составили 190 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Издание Economist сообщает, что такую оценку потерям Киева дали в США.

В материале отмечается, что в ходе столкновений с ВС РФ были ликвидированы порядка 70 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины. Еще 120 тысяч украинских нацистов пострадали в ходе боевых действий, пишут авторы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии назвали роковую ошибку Владимира Зеленского, повлекшую провал контрнаступления.

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