Анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины с треском провалилось. Где недоглядели Киев и Запад?

Украина переоценила свои возможности, из-за чего разрекламированное контрнаступление ВСУ было провалено. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine призвало киевский режим и его западных партнеров перестать верить в чудо.

Авторы материала обратили внимание, что Вооруженные силы РФ были прекрасно подготовлены к штурмовым действиям противника. Для Украины же это сыграло роковую роль.

«Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери были огромны», — написано в статье.

Отмечается, что ВСУ не получили и половину запрашиваемого у США и Евросоюза (ЕС) оружия. Пока на Западе обсуждали поставки и их объемы, а первые украинские лица раскидывались громкими заявлениями о «возвращении Крыма к лету», российская армия действительно приумножала свои силы.

Итоги контрнаступления оказались куда более печальными, чем ожидалось, пишут авторы. Они назвали «надеждой на чудо» слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая обещала протянуть ЕС «от Лиссабона до Луганска».

Кроме того, недавно главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил патовую ситуацию на фронте. В интервью изданию The Economist он заявил, что от украинской армии, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва» в зоне спецоперации (СВО).

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию.