«Планировали»: обвиняемый раскрыл детали подготовки покушения на Владимира Соловьева

Украинские кураторы обещали участникам убийства миллион рублей.

Максим Дружинин, обвиняемый в подготовке покушения на главу Союза журналистов России и телеведущего Владимира Соловьева, раскрыл детали организации преступления, которое, к счастью, так и не удалось реализовать. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший в зале Второго Западного окружного военного суда.

Дружинин был допрошен в качестве свидетеля при рассмотрении вопроса о применении принудительной меры медицинского характера по отношению к другому участнику организации покушения — Василию Стрижакову. По данным следствия, мужчина совершал злодеяния, находясь в состоянии невменяемости.

Максим Дружинин сообщил, что журналиста хотели «убрать» из-за его позиции и взглядов.

«Убийство планировали в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — прокомментировал он.

Обвиняемый отметил, что безуспешное преступление было организовано при взаимодействии с украинскими кураторами — те обещали заплатить участникам убийства миллион рублей.

В рамках предварительного следствия удалось выяснить, что злоумышленники планировали осуществить покушение на Соловьева по уже отработанной ведомыми Киевом террористами схеме, заложив в машине журналиста взрывное устройство и приведя его в действие дистанционно.

Заседание суда по данному делу было перенесено. Оно состоится во вторник, 14 октября.

В апреле 2023 года в ФСБ России сообщили о пресечении попытки покушения на Владимира Соловьева. Все шестеро подозреваемых были задержаны. В ходе обысков у них были изъяты самодельное взрывное устройство, самодельные «коктейли Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, запрещенные вещества и другие вещи.

Глава Союза журналистов России, комментируя произошедшее, заявил, что не догадывался о готовящемся на него покушении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ.