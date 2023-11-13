Харрис все контролирует: Байден оговорился или признался?

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Глава Штатов Байден признался, что в США все контролирует вице-президент Харрис

Харрис все контролирует: Байден оговорился или признался?

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Неожиданное признание Байдена многих повергнет в шок. Что он сказал?

Президент США Джо Байден провел встречу с хоккеистами-чемпионами. И там он рассказал, кто контролирует дела в Белом доме.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказа Байден.

Речь, очевидно, шла о Камале Харрис. Она занимает пост вице-президента США. До сих пор неясно, оговорился ли Байден или назвал имя человека, который на самом деле находится у руля.

«Дементный старик»: может ли Джо Байден специально притворяться больным

Кстати, Баден далеко не первый раз называет свою подчиненную президентом. Наиболее свежий случай произошел в мае. Тогда американский лидер во время речи на гала-концерте EMILY's List выразил слова благодарности… «своему руководителю» Камале Харрис.

Вместе с тем, не только речи Байдена вызывают у многих обеспокоенность, но и поведение. Он неоднократно спотыкался на ровном месте, пытался поздороваться с воздухом. Многие связывают оговорки Байдена и поведение с серьезными проблемами со здоровьем и преклонным возрастом.

Вице-президент головного мозга: почему Джо Байден живет в прошлом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден знатно опозорился на траурной церемонии. 80-летний американский лидер «потерял ориентацию» во время мероприятия возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, ему потребовалась помощь почетного караула.

Видеозапись с казусом главы США моментально разлетелась по сети и стала предметом обсуждения.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Отказ от званий и миллионные долги: как сейчас живет актер Леонид Ярмольник
22:48
Харрис все контролирует: Байден оговорился или признался?
22:26
Будет ли построено метро в Донецке — ответ властей
22:04
Работает «Солнцепек»: как молодой командир в 26 лет стал Героем России
21:50
Новый пакет санкций против России затронет экспорт алмазов
21:36
«В частных собраниях»: как киевский режим обогащается на сносе памятников

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
Шах и мат: чем российский истребитель Checkmate превосходит американский F-35
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд