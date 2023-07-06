«Дементный старик»: может ли Джо Байден специально притворяться больным

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 264 0

Психиатр Шуров: окружение заставляет президента США Джо Байдена изображать дееспособность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP; личный архив Василия Шурова; Reuters; ruptly.tv; 5-tv.ru

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По словам психиатра, у президента США все нейрокогнитивные расстройства написаны на лице.

Американский президент Джо Байден снова потерялся на сцене после выступления с речью в честь Дня независимости США. После поздравительных слов он уже традиционно направился в противоположную от выхода сторону, а после не смог найти кому передать микрофон.

5-tv.ru решил поинтересоваться у психиатра и нарколога Василия Шурова о том, что происходит с президентом США и может ли его поведение означать симуляцию?

По словам эксперта, что касается Джозефа Робинетта Байдена, у него наблюдается нейрокогнитивное расстройство, которое заключается в распаде мышления и нарушении памяти.

«Естественно, когда он читает с суфлера, то речь более связная. Когда он пытается импровизировать, выражать простейшие мысли, то мы видим нарушение мышления, разрушенную память», — объясняет он.

Также Шуров перечислил, что признаки расстройства проявляются, например, в том, что Байден дезориентирован в пространстве, не понимает, какую страну представляет и куда идти дальше после окончания речи, кому отдавать микрофон.

«Это выглядит, как абсолютная беспомощность», — отмечает врач.

На кадрах с выступлений, его лицо выглядит напряженным, когда политик что-то формулирует, он оглядывается на помощников.

«Мы видим такой спектакль, где нам пытаются доказать, что он дееспособный», — утверждает психиатр.

Но, как только у главы американского государства появляется свобода воли, то начинается импровизация.

«Мы видим этот бесконечный позор и беспомощность. Человеку давно пора отдыхать на пенсии, лечиться в специализированной клинике», — говорит он.

Эксперт отмечает, что человек давно недееспособен по всем параметрам.

«Он слабоумный, дементный старик. Но команда его заставляет симулировать адекватного. Каждый раз показывают спектакль с подставными журналистами, телесуфлерами. В данном случае, он симулирует нормально работающий мозг, при давно уже мозге развалившемся. В этом есть симуляция, его к этому принуждают родственники, команда», — заключил медицинский специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден потерялся на сцене и не понял, кому передать микрофон.

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