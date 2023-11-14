Юлия Пересильд появилась на кинопремьере с чужим мужем и рассказала о любви

Возлюбленный актрисы Михаил Тройник не пришел на показ фильма «Нина», в котором она сыграла главную роль.

Актриса Юлия Пересильд пришла на премьеру нового фильма «Нина», в котором сыграла главную героиню, без Михаила Тройника. Вместо бойфренда в кинотеатре «Художественный» компанию звезде составляли партнер по съемочной площадке и экранный любовник Евгений Цыганов, а также его жена Юлия Снигирь. Артистки с удовольствием позировали фотографам вдвоем на красной ковровой дорожке, сообщается в материале KP.RU.

В картине «Нина» сыграли также Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. В ней рассказывается история замужней женщины, которая счастлива в браке и материнстве. Внезапный звонок от бывшего возлюбленного застает ее врасплох, но Нина принимает приглашение навестить его в Тбилиси. Этого самого рокового мужчину и играет Евгений Цыганов. Решение Нины послушаться зова сердца изменит жизнь каждого героя фильма. Пересильд назвала это кино тонким, нежным и очень честным.

Режиссером ленты стала Оксана Бычкова, известная по фильмам «Джонджоли» и «Питер FM». Этим летом фильм «Нина» был показан на Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), он также открыл 31-й фестиваль российского кино в Выборге и стал призером смотра. Кроме того, картину представили в рамках индустриальной программы WIP Europa на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (SSIFF).

«Для меня лично важной в этом фильме является тема „хрупкости“ наших сердец и в любви, и в жизни. Это как будто всегда актуально, но сейчас особенно», — сказала актриса.

На премьере Пересильд все же не осталась без поддержки самых близких. Рядом были дочери артистки Анна и Мария, а также их отец, режиссер Алексей Учитель.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Пересильд заявила о желании попробовать себя в музыке.