«Большое лоскутное одеяло»: актриса Юлия Пересильд хочет попробовать себя в музыке

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Актриса Юлия Пересильд хочет попробовать себя в музыке

«Большое лоскутное одеяло»: актриса Юлия Пересильд хочет попробовать себя в музыке

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Неужели звезда кино намерена стать певицей?

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд намерена выпустить собственный альбом. Такое заявление актриса сделала в интервью изданию Hello!

По словам Пересильд, она уже три года ищет себя в новом поприще. За это время актриса успела поставить музыкальный спектакль с группой Zero People под названием «Мужчины и женщина». При этом актриса не намерена зарабатывать на своем увлечении. Девушка хочет просто попробовать себя в новом направлении.

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке», — заявила Пересильд.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пересильд рассказала об отношениях с мужем. По словам актрисы, ее супруг достаточно сложный человек.

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