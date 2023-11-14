В Челябинске задержан местный житель при попытке теракта

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

ФСБ задержала жителя Челябинска, пытавшегося совершить террористический акт

Фото, видео: УФСБ России по Челябинской области; 5-tv.ru

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Выяснилось, что мужчина является сторонником идеологии украинских националистов.

Силовики пресекли попытку совершить террористический акт на административном объекте в Челябинске. Об этом сообщает ЦОС управления ФСБ по Челябинской области.

«Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении.

При этом россиянин собирался применить самодельные зажигательные гранаты. В отношении него СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Обвиняемого уже поместили под стражу, правоохранители продолжают вести расследование и устанавливать обстоятельства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР задержали украинца, подозреваемого в организации заказного убийства.

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