Не хватает смелости: Муцениеце хочет принять участие в международных кинопроектах
Агата Муцениеце хочет попробовать себя в качестве актрисы на международной арене
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
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Актриса с легкостью может сняться в азиатских фильмах, ведь знает китайский язык.
Агата Муцениеце хочет попробовать себя в качестве актрисы на международной арене. Об этом звезда «Закрытой школы» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».
По словам бывшей супруги Павла Прилучного, у нее есть желание сыграть в западных проектах, например, в Европе. Свой интерес Муцениеце объясняет тем, что ей любопытно посмотреть изнутри, как за рубежом устроена киноиндустрия.
«Я понимаю, что мне не хватает какой-то смелости. <…> Или хорошего агента. Или вообще каких-то условий. Мне это кажется каким-то сложным деянием, а это, наверное, не так», — считает актриса.
Учитывая, что попасть в западные проекты российским актерам сейчас довольно проблематично, Муцениеце рассматривает азиатский кинорынок, в который она бы могла органично, ведь знает китайский язык. Свой талант актриса продемонстрировала прямо перед журналистами.
«С радостью, кстати! Азиатское кино бешено крутое! Я просто хочу расширить горизонты!», — объяснила звезда «Закрытой школы».
Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла секрет идеальных отношений.
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