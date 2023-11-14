В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

ВСУ применили противопехотные мины во время боев в Харьковской области. Также есть свидетельства их применения в ДНР.

В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Киевский режим нарушил Оттавскую конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин. Об этом сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года», — прокомментировал он в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023.

Хизней уточнил, что использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) таких мин было зафиксировано во время боевых действий в Изюме Харьковской области в 2022 году.

Он отметил, что в распоряжение института попали также свидетельства о применения противопехотных мин украинской стороной в Донбассе, в частности в ДНР.

Местные жители регионов, находящихся вблизи зоны конфликта, ранее сообщали об обнаружении противопехотных фугасных мин (ПФМ-1) «Лепесток». Такие мины срабатывают при воздействии на них. Боеприпасы сложно заметить из-за их мелкого габарита и расцветки, сливающейся с окружающей средой. Человек может по неосторожности наступить на «Лепесток», что влечет самые тяжкие последствия.

Примечательно, что в 2005 году Киев ратифицировал Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство таких мин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли курский город Рыльск запрещенными в более чем 120 странах кассетными боеприпасами.

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