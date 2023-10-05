ВСУ обстреляли курский город Рыльск кассетными боеприпасами

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 801 0

В районе обстрела продолжают работать саперы, найдены неразорвавшиеся боеприпасы.

ВСУ обстреляли курский город Рыльск кассетными боеприпасами

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Осколочные ранения получила жительница приграничного города Рыльск после обстрела со стороны боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ», — пояснил глава региона.

Старовойт добавил, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела повреждения также были зафиксированы у нескольких жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей в разных частях города. Кроме того, на месте работают саперы после обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Фото, видео: Telegram / Военный волонтер Роман Алехин / Alekhin_Telega; 5-tv.ru

Губернатор заверил, что всем будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества. В настоящее время службами проводится подомовой обход для сбора всей необходимой информации.

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