Дипломы за пять дней выдают косметологам-самозванцам в Краснодаре

Новый скандал с разоблачением лжемедиков — в Краснодаре подозрения вызвали курсы, на которых всего за пять дней готовили косметологов. Ученикам, которые почти не получили знаний и точно не имеют опыта работы, выдавали дипломы государственного образца и допускали к работе с клиентами.

Чем оборачивались уколы красоты у таких специалистов и как вообще устроен черный рынок дипломов о медобразовании, узнала корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Ботокс — в лоб, филлер — в губы и подбородок: такой рецепт для продления молодости Зое Галочке настойчиво рекомендовали в кабинете столичного косметолога. Клиентка согласилась, но после процедуры пожалела о своем решении.

«Дискомфорт начался практически сразу, как я оттуда вышла. Я зашла в метро и у меня резко помутнело в глазах. <…> К вечеру уже где-то незадолго до того, как я ложилась спать, у меня начался отек верхних век», — говорит пострадавшая.

Первые несколько дней Зоя списывала такой эффект на адаптацию. Косметолог уверяла — все нормально и препарату нужно время, чтобы встать на свое место.

Спустя месяц отек не прошел, а филлер под кожей воспалился. Еще полгода девушка потратила на то, чтобы вывести гель — выяснилось, что инъекции ей делала мастер без медицинского образования.

Такие видео в соцсетях выкладывает косметолог из Краснодара. Мастерица обещает обучить всех желающих делать инъекции в сжатые сроки.

О том, что проводить подобные процедуры может только врач, ей похоже, неизвестно. Как и ее коллеге — Александре Иванцовой — после пятидневных курсов она выдает ученицам дипломы государственного образца и 12 сертификатов впридачу.

Сутки на теорию и четыре дня практики на живых пациентах. То, чему медики учатся годами, Иванцова обещает помочь освоить меньше, чем за неделю.

Выяснить секреты такого ускоренного обучения мы решили лично, записавшись в обучающий центр. Зачастую вмешательство таких псевдоспециалистов исправлять приходится уже врачам — не зная анатомию и физиологию, косметолог может запросто попасть в артерию или лишить лицо пациента подвижности.

«Инъекции — это серьезные манипуляции, которые могут привести в лучшем случает к какой-то асимметрии, к гематоме и в худшем случае может привести к летальному исходу. <…> Очень много осложнений, как тромбозы, эмболия, ишемия и зачастую не всегда возможно восстановить в целостности ткани», — отмечает руководитель медицинской клиники, кандидат медицинских наук Татьяна Баллирано.

Стандартный путь получения специальности косметолога — это шесть лет медицинского вуза, еще год или два в интернатуре и ординатуре, только после этого — повышение квалификации, так что не лишним будет проверить документы специалиста. А для самых дотошных — окончательно развеять сомнения поможет запрос в ВУЗ, где обучался врач.