🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 16 ноября, не самое удачное время для общения с госорганами и представителями властей, постарайтесь быть осторожнее на дороге. Велика вероятность финансовых потерь. Могут обостриться конфликты с близкими. Лучше всего этот день посвятить работе.

♈ Овны

Не берите больше, чем сможете осилить. Лучше рассчитывать на меньшее в этот день, тем более что вам будет сложно сконцентрироваться. Даже несмотря на это, вы сможете добиться хороших результатов. Дайте себе возможность наслаждаться разговорами и кофе-брейками — это поможет вам сохранить работоспособность. Не отмахивайтесь от просьб о помощи — сегодня поможете вы, а завтра — вам.

Космический совет: приведите в порядок дела.

♉ Тельцы

Звезды советуют браться за все и сразу — сейчас у вас столько сил, что вы можете добиться успеха абсолютно во всем. Поэтому есть смысл заняться хобби или какими-то важными проектами. Эмоций будет очень много, и иногда они даже будут портить ваши планы. Поэтому выпускайте пар. Но делайте это экологично: поиграйте в видеоигры или займитесь спортом.

Космический совет: проявите настойчивость.

♊ Близнецы

Будьте в центре внимания — это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Также разбавляйте серьезные разговоры шутками и комплиментами — это тоже придвинет вас ближе к цели. Полезно работать в коллективе, проводить мозговые штурмы. Сегодня вашу идею могут поддержать или раскритиковать, но отнеситесь к этому спокойно — люди просто показывают вам на слабые места ваших проектов.

Космический совет: принимайте взвешенные решения.

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♋ Раки

Столько много дел, чтобы вы не успеваете за всем уследить. Вы привыкли все решать сами, но в этот день стоит попросить помощи у близких. Не сомневайтесь в них — они со всем справятся на ура. Полезно расставить приоритеты и взяться за самые важные задачи. Кто-то в этот день принесет вам неприятные новости, но благодаря этой информации вы сможете приготовиться к переменам и встретить их во всеоружии.

Космический совет: не спешите.

♌ Львы

Эмоции сложно, но можно контролировать. Так что держите себя в руках, чтобы не разругаться с кем-то и не испортить свое будущее. Также звезды советуют быть в центре внимания — это поможет вам завести новые крутые знакомства. А кто-то в это время и вовсе может в вас влюбиться. Вечером не стоит сбавлять обороты — вы можете найти ошибки в своих проектах, поэтому обязательно перепроверьте их.

Космический совет: положитесь на союзников.

♍ Девы

Поддержка — слово этого дня. Близкие будут помогать вам, но и вы будьте активнее — поддерживайте и пытайтесь понять окружающих. Да, в чужую голову не залезешь, но поговорить и успокоить вы можете каждого. Выделите важные дела и темы из списка задач на этот день. И занимайтесь только ими — они съедят очень много вашего времени, и на мелкие дела вас уже не хватит.

Космический совет: сохраните хорошее настроение.

♎ Весы

Не время отдыхать, несмотря на то что будет очень хотеться расслабиться. Лучше займитесь несерьезными делами — в них вы добьетесь максимального успеха. Также звезды советуют вылезать из своей скорлупы и общаться больше — можете встретить родственную душу, которая поможет вам изменить всю жизнь. Обязательно уделите время любимым — вы слишком часто пропадаете на работе.

Космический совет: обсудите важные вопросы с близкими.

♏ Скорпионы

До многих целей слишком далеко, но сегодня вы можете к ним приблизиться, если будете действовать быстро и принимать взвешенные решения. Тем более что и сил, и вдохновения сейчас будет выше крыши. Постарайтесь смотреть на бытовые и скучные деловые задачи под другим углом — так вы сможете найти возможности и шансы. Вечер проведите в одиночестве — вам нужно расслабиться.

Космический совет: изучите что-то новое.

♐ Стрельцы

Не стесняйтесь, знакомьтесь — сегодня вы можете встретить родственную душу или даже настоящую любовь. Новый виток событий в этот день может запустить череду приятных изменений в вашей жизни, поэтому не бойтесь соглашаться на предложения и авантюры. Но не стоит суетиться — сейчас нужно быть предельно внимательным как в разговорах, так и в ответственных делах.

Космический совет: запланируйте встречу с кем-то особенным.

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♑ Козероги

Какие-то задачи в этот день могут завладеть всем вашим вниманием и временем. Так что запланированное вы вряд ли осуществите. Не стоит распылять свою критику на всех — это повлияет и на вашу карьеру, и на отношения. Так что следите за словами и не скупитесь на комплименты. На дом лучше не брать работу, если вы что-то не успели. Вечер — время для расслабления и общения с близкими.

Космический совет: не спорьте.

♒ Водолеи

Неделя подкидывает вам столько задач, что разбегаются глаза. Расставьте приоритеты, чтобы взяться за самое важное, а мелкие дела лучше отложите на другие дни. Обязательно пользуйтесь вашей харизмой и обаянием — они помогут открыть многие двери и завершить в свою пользу переговоры. Вечером стоит отдохнуть от такого насыщенного и яркого дня. Полежите в ванной или включите любимый сериал — поможет расслабиться.

Космический совет: соглашайтесь на все предложения.

♊ Рыбы

Тонны дел падают на ваши плечи. Отвертеться от них не получится. Хорошо, если вы разгонитесь и будете выполнять их быстро, но если у вас мало сил, полезно расправиться хотя бы с одной-двумя задачами. Можно просить о помощи — кто-то точно протянет вам руку. Не несите работу в дом — этот вечер нужен вам, чтобы выдохнуть и, например, встретиться с друзьями.

Космический совет: действуйте самостоятельно.

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