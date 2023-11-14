«Объем работ растет»: главное со встречи Путина и Файзуллина

Ввод жилья в этом году вырастет до 104 миллионов квадратных метров.

Почти семь миллионов россиян в этом году улучшили свои жилищные условия — это больше трех миллионов семей. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главой Минстроя.

В ответ Ирек Файзуллин пообещал главе государства, что ввод жилья в этом году вырастет до 104 миллионов квадратных метров — это может стать новым рекордом. Активно развивается и индивидуальное жилищное строительство.

«Вот смотрите, в 2021 году было 373 тысячи домов, а в 2022-м — уже 401,5 тысячи домов. Мы в этом году увеличим количество построенных домов?» — уточнил глава государства.

«Владимир Владимирович, мы можем увеличить, но, наверное, слишком рванем вперед по вводу жилья. У нас многоквартирных (домов — Прим. ред.) тоже очень много идет. В этом году уже 600 тысяч квартир люди получили, и на сегодня 347 тысяч домов — тоже как квартиры, считай. То есть объем работ растет, люди активно вовлечены, регионы вовлечены», — говорит Файзуллин.

Затронули и тему переселения из аварийного жилья. Глава Минстроя заявил, что программа близится к завершению еще в 36 регионах.

Большое внимание и к строительству на новых территориях. Там уже восстановили более восьми тысяч объектов, почти столько же в плане — это дома, школы и детсады.

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