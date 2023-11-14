За качеством воды в Петербургском «Водоконале» следят умные комплексы

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На всех водозаборах установили новые спектрофотометры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге за качеством воды следят круглосуточно, помогают в этом умные системы. Организован постоянный мониторинг состояния сети водоснабжения. Как отметил губернатор города Александр Беглов, это одна их важных систем жизнеобеспечения города. Ведь от ее четкой работы зависит комфорт и здоровье жителей. Поэтому контроль качества ведется на всех этапах подготовки и очистки. Как сообщили в Водоканале, в этом помогают и новые спектрофотометры. Под этим названием скрываются приборы, которые проводят анализ воды. Их уже установили на всех водозаборах.

«Спектрофотометрия, помимо основного достоинства — это безреагентный метод, и он с помощью одного блока способен измерять. Мы контролируем восемь показателей, так надо для нашей технологии, а можно увеличить это количество до 24-х», — рассказала заместитель начальника службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» Лариса Плескачевская.

Подготовка воды полностью автоматизирована. Петербург одним из первых в стране начал применять такую интеллектуальную систему контроля качества. Сейчас городскую воду проверяют по 94-м показателям. Еще в водопроводной сети установлены приборы для ежедневного онлайн-контроля. Благодаря этому качество воды в Петербурге — одно из самых высоких в стране.

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