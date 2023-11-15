Автосалон с сюрпризом: у жителей Твери украли машину прямо во время тест-драйва

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У жителей Твери украли машину прямо во время тест-драйва

Фото, видео: depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

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Пока семейная пара выбирала новый автомобиль, их старое авто успели продать.

Доверились и остались ни с чем. Детективная история разыгралась в Твери. Семейная пара в попытке приобрести новый автомобиль лишилась своей старой машины. Пока пострадавшие проводили тест-драйв, предприимчивые менеджеры автосалона успели ее продать. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Свой японский кроссовер Александра Рябова вместе с мужем хотела поменять на более статусную машину. Выбор пал на поддержанный Porsche Cayenne. Автомобиль в хорошей комплектации, с чистой историей и в безупречном техническом состоянии ей обещали в местном автосалоне «Гранд». Но после тест-драйва клиенты решили отказаться от сделки. А когда вернули Porsche обратно в салон, выяснилось, что пропал Lexus, на котором они приехали за покупкой.

За то время, пока клиенты проходили ознакомительную поездку, машину успели продать. По документам все чисто, но только на первый взгляд. Клиенты уверяют, что договор купли-продажи подписывали не они. А подтверждает это независимая экспертиза почерка, которую пришлось заказать истинным хозяевам машины.

Вместе с пострадавшими мы отправились в этот автосалон. На входе нас сразу же встречает директор, Юрий Лепешкин. Своих бывших клиентов он помнит, а вот проблему, которая у них возникла — из памяти, похоже, уже вычеркнул.

Но спустя несколько минут общения Юрий забирает свои слова обратно и заявляет, что никакой сделки не было.

Нам удалось выяснить, что новым хозяином японского кроссовера стал известный спортсмен. Бывший хоккейный тренер Ярославского «Локомотива» а сейчас — менеджер «Динамо» из Петербурга — 45-летний Ярослав Люзенков.

Мы связались с автовладельцем по телефону, но отвечать на наши вопросы спортсмен не стал.

Специалисты называют главной ошибкой пострадавших — то, что они доверили сотрудникам автосалона все документы и ключи. Теперь разбираться в этом деле придется полицейским. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Уже в ближайшее время хоккейному специалисту и менеджерам автосалона придется явиться на допрос, где они будут вынуждены объяснить, как им удалось переоформить и продать машину без ведома хозяев.

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