Бойцам ВС РФ передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

Партия ЛДПР вместе с волонтерами уже отправила более 40 гуманитарных конвоев в новые регионы и зону СВО. Поставка дронов была первой.

Фото, видео: Пресс-служба ЛДПР; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий передал десять беспилотников «Жириновский» российской армии для последнего применения их в зоне спецоперации (СВО). Политический деятель встретился с российскими солдатами во время визита в Крым, передает пресс-служба партии.

Слуцкий отметил, что дроны-камикадзе «Жириновский» крайне востребованы. Сборкой этих современных аппаратов занимаются волонтеры из Владимра. Он добавил, что уже в ближайшие месяцы предприятия, производящие беспилотники для ВС РФ, возможно будет объединить.

«Чтобы устранить разрозненность среди тех, кто разрабатывает беспилотники, средства связи, и выхлоп будет сильнее», — прокомментировал председатель ЛДПР.

В пресс-службе фракции обратили внимание на характеристики названных в честь ныне покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского дронов. Неблагоприятные погодные условия — дождь и снег — не помеха для них, как и низкие температуры. А это значит, что беспилотники смогут применяться российской армией зимой.

Кроме того, беспилотник «Жириновский» почти в два раза превосходит аналогичные летательные аппараты по дальности полета — она достигает 12 километров.

Российским бойцам предстоит протестировать разработку в зоне спецоперации на Украине. Солдаты во время вручения дронов пообещали доставить «подарки» сослуживцам.

Партия впервые направила дроны в зону СВО, но помогает российским солдатам и жителям новых регионов РФ давно. Вместе с волонтерами партия ЛДПР уже направила сотни тонн гуманитарных грузов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали российское оружие, которое превосходит западное.

Тема:
Спецоперация
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Бойцам ВС РФ передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»

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