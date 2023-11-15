Албания экстрадирует в Россию криминального авторитета Васю Бандита

Суд в Албании решил экстрадировать в Россию Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как Вася Бандит. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Уточняется, что высылки криминального авторитета пробовало Министерство юстиции РФ. В Албании преступник запрашивал политическое убежище, ссылаясь на угрозу его жизни в родной стране, однако ему было отказано.

В России Кокунов может провести за решеткой до 15 лет.

Кокунов обвиняется по статье российского Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии. В июне 2020 года он был арестован. Расследование дела продолжалось на протяжении десяти месяцев. После его завершения он был отправлен под домашний арест, но зимой 2022 года фигурант снял браслет и сбежал.

Албанская полиция задержала его летом 2023-го на границе с Черногорией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию экстрадировали лидера «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев.