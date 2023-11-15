Не оступись: Лукашенко предостерег Пашиняна от опасных шагов

Что лидер Белоруссии посоветовал своему коллеге?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с пониманием отнесся к желанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна пропустить саммит ОДКБ в Минске. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Наталью Эйсмонт — пресс-секретаря главы союзного государства.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — отметила Эйсмонт.

Она также добавила, что Лукашенко дал армянскому коллеге ценный совет. Глава РБ посоветовал Пашиняну не торопиться и не принимать поспешных решений. Самым правильным вариантом будет тщательно обдумывать будущие шаги, ведь в противном случае они могут привести к дезинтеграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные встречи крайне важны для взаимодействия стран.