Не оступись: Лукашенко предостерег Пашиняна от опасных шагов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных решений по дезинтеграции

Не оступись: Лукашенко предостерег Пашиняна от опасных шагов

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Что лидер Белоруссии посоветовал своему коллеге?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с пониманием отнесся к желанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна пропустить саммит ОДКБ в Минске. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Наталью Эйсмонт — пресс-секретаря главы союзного государства.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», — отметила Эйсмонт.

Она также добавила, что Лукашенко дал армянскому коллеге ценный совет. Глава РБ посоветовал Пашиняну не торопиться и не принимать поспешных решений. Самым правильным вариантом будет тщательно обдумывать будущие шаги, ведь в противном случае они могут привести к дезинтеграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные встречи крайне важны для взаимодействия стран.

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