«Дешевка и альфонс» — Лолита пригрозила Разину проблемами при въезде в Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Лолита назвала Разина альфонсом и пообещала ему проблемы при въезде в Россию

«Дешевка и альфонс» — Лолита пригрозила Разину проблемами при въезде в Россию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Звездное сообщество сговорилось — оно никогда не простит релоканту его предательства.

Певица Лолита Милявская пообещала сбежавшему из России продюсеру Андрею Разину большие проблемы, если он попытается вернуться. Исполнительница обвинила его в мошенничестве и назвала «падалью» в интервью Алле Шишкиной для ее YouTube-канала.

«Мразин? Так он к шоу-бизнесу не имеет отношения. Он мошенник, дешевка и альфонс, который жил за счет Юры Шатунова», — прокомментировала Милявская.

Лолита отметила, что отъезд Разина из страны был «к счастью». Она посоветовала ему не приближаться к России, иначе проблемы ему гарантированы. По словам артистки, все сообщество артистов договорилось никогда не прощать бывшего продюсера легендарного состава «Ласкового мая».

Переехавший в США Разин в октябре на своей странице в соцсети опубликовал гневный пост с угрозами в адрес всех артистов, которые примут участие в на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Само мероприятие он обозвал «сатанинским».

Кто-то из звезд, как, например, Татьяна Буланова, отнесся к угрозам Разина серьезно и призвал организаторов усилить меры безопасности. Многие другие не остались в долгу и открыто обвинили Разина в стремлении нажиться на имени Юры Шатунова даже после смерти солиста «Ласкового мая».

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Анастасия Годунова уличила Разина в попытке пиара на покойном Шатунове.

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