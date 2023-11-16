Си Цзиньпин предупредил о необратимых последствиях конфликта между США и Китаем

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Алексей Панков
Алексей Панков 57 0

Си Цзиньпин: конфликт США и Китая грозит невыносимыми последствиями

Си Цзиньпин предупредил о необратимых последствиях конфликта между США и Китаем

Фото: www.globallookpress.com / Kurt Amthor

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Странам не следует конкурировать друг с другом.

Возможный конфликт между Китаем и США грозит невыносимыми последствиями. Таким заявлением поделился председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Джо Байденом. Трансляция встречи велась на ресурсах Белого дома.

По словам китайского лидера, невозможно представить сценарий, при котором одна страна переформатирует другую. Он также назвал отношения между странами самыми важными в мире.

«Отношения между США и Китаем, которые являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, следует рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР уверен, что державам не стоит поворачиваться спинами друг к другу. Наоборот, пространства на планете хватит для всех. В заключение Си Цзиньпин отметил, что конкуренция между государствами не должна являться основным трендом в отношениях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о проблемах Китая. По его словам, в КНР отмечается рост безработицы среди молодежи и кризис в сфере недвижимости.

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