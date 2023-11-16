«Кричащий» корсет ниже груди: что не так в новом образе МакSим

Чем звезда удивила публику на выступлении в ходе хоккейного матча?

Певица МакSим выступила с композицией «Знаешь ли ты» на хоккейном матче «Спартак» — «Динамо Москва» в столице. Песня прозвучала в перерыве встречи — болельщики на трибунах с воодушевлением подпевали исполнительнице.

Однако больше всех интересовал необычный образ певицы. Для выступления она выбрала белую блузку и черный корсет ниже груди.

Детально образ МакSим разобрала стилист Ольга Ким. В беседе с 5-tv.ru она объяснила, что корсет — очень актуальная и трендовая сейчас вещь.

«Вполне себе неплохой образ. Но меня смущает вид сбоку. Я не в курсе личной жизни певицы, но мне кажется, либо просто выглядит так, что немножко она полновата, либо может быть она беременна», — предположила эксперт.

И, хотя образ МакSим стилист назвала неплохим, все же некоторые корректировки она в него внесла бы. Так, по ее мнению, звезде не стоило делать акцент на бедра и выбирать блузку с объемом снизу, кроме того, корсет можно было выбрать длиннее.

То, что корсет начинается под грудью, тоже вполне себе тренд. Единственное, что смутило Ким, — это укладка.

Она считает, что с таким корсетом МакSим лучше подошла бы более строгая прическа, но ни в коем случае не романтичные кудри. В повседневной жизни корсет имеет смысл надевать на рубашку.

Например, это может быть какая-то большая рубашка или вещь оверсайз, блузка из шифона, либо можно носить его с облегающим лонгсливом или водолазкой, но не из плотного материала. Можно сочетать корсет и с платьем — это может быть вещь в пол с приталенным силуэтом, либо цветочное платье, как гранжевый компонент в образе.

МакSим недавно завершила лечение — она призналась в алкогольной зависимости в личном блоге в середине лета. Певица рассказала, что отправилась в клинику и больше не может скрывать это от поклонников.

После нескольких сорвавшихся концертов и отмены тура она поняла, что ей нужна помощь. Во время непростого периода ее поддерживали родные и близкие, а также преданные поклонники. Уже в первые дни после выписки фанаты отметили, что певица стала выглядеть намного лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим устроила праздник после лечения от алкоголизма.