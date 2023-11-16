Есть несколько факторов: почему неприятно пахнет изо рта и как с этим бороться

Что делать, если вы столкнулись с этой неприятной проблемой?

Образованию неприятного запаха изо рта способствуют несколько факторов: от проблем с деснами и зубами до заболеваний внутренних органов. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-оториноларинголог Эржена Дымчикова.

По словам специалиста, самая распространенная причина — болезни десен и зубов. Среди них — гингивит, кариес, пародонтит и иные.

«Вторая по частоте причина — заболевания носа, горла, небных миндалин (тонзиллит, синуситы, искривление перегородки носа, риниты и так далее)», — объяснила Дымчикова.

Она подчеркнула, что небные миндалины являются местом чрезмерного размножения микроорганизмов. В итоге создаются казеозные пробки, которые очень неприятно пахнут.

Объясняя то, каким образом искривление перегородки носа, синуситы и риниты влияют на запах из ротовой полости, эксперт отметила, что в этом случае сказываются два фактора. А именно — стекание отделяемого из носа и околоносовых пазух по задней стенке глотки и его попадание на корень языка, а также заложенность носа, из-за которой человек начинает дышать ртом.

Последнее приводит к сухости во ротовой полости и горле, а также обеспечению благоприятной среды для размножения бактерий. При появлении запаха изо рта врач советует первым делом записаться на прием к стоматологу и врачу.

Так как к проблеме могут привести несовершенства внутренних органов, в том числе ЖКТ. Среди них — гастрит, дивертикулы пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, заболевания бронхолегочной системы, болезни печени, почек и эндокринной системы.

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