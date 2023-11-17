Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 ноября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Потенциально очень продуктивная неделя Водной Свиньи. Планируйте на понедельник, вторник и среду самые важные дела. Четверг идеально подойдет для разрешения проектов, а пятницу лучше разгрузить и отдохнуть.

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Понедельник, 20 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Водной Лошади. Превосходный день для свадьбы, переезда, перелета, закладки фундамента и любого вида активности. Звезды слетаются, чтобы поддержать вас.

Переговоры, инвестиции - все пройдет максимально успешно. Кроме одного, сюда прилетела звезда болезней. Она может ухудшить самочувствие, если вы болеете. Есть риск получить неверные диагнозы.

Совет книги перемен: 57 巽 проникновение, Уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Вторник, 21 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Водной Козы. Складывается сочетание трех гармоний. Вы получите поддержку во всем, что связано с отношениями и людьми. Великолепный день для большинства дел. Он хорош для переговоров и поиска врача. Финансовые операции будут успешны в этот день.

Совет книги перемен: 47 困 отключение, Ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Среда, 22 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянной Обезьяны. Еще один хороший день с сильными поддерживающими энергиями. Этот день динамичен, поддержит большинство активностей, поэтому смело можно выбирать его для любых дел.

Совет книги перемен: 64 未濟 еще не уравновешено, Вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

Четверг, 23 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянного Петуха. День разрушителя, не подходит ни для чего важного или для какого-либо важного начала. Годится для завершения проектов и дел, причем завершения весьма успешного, поскольку также собирает хорошие звезды.

Совет книги перемен: 33 遯 уход, Постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Пятница, 24 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненной Собаки. Негативный день, собирающий самые плохие звезды вместе со звездой болячек. Такой день лучше разгрузить буквально от всего сколько-нибудь значительного и подумать об отдыхе и милых приятных радостях, которые приятно оттеняют нашу жизнь.

Совет книги перемен: 52 艮 сосредоточенность, Оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах!

Суббота, 25 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненной Свиньи. Нейтральный день, годится только для рутинных дел. Если в вашей карте есть свинья, то будьте внимательнее - в такой день могут возникать недопонимания с друзьями, родителями, или коллегами.

Несмотря на это в целом день обладает нейтральными характеристиками и может даже подойти для поиска медицинской помощи и учебы.

Совет книги перемен: 16 豫 готовность, Имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Воскресенье, 26 ноября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Каменной Крысы. Нейтральный день, который подходит либо только для отдыха, либо для очень рядовых и обычных дел. Что-то большое он поддержать не сможет. Тем не менее благодаря структуре "Нефритовая дева стоит у дверей", может дать хорошую поддержку всем вопросам связанным с документами.

Совет книги перемен: 3 屯 затруднение, Подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 20 по 26 ноября.