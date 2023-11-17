Пять признаков: как определить поддельную купюру от настоящей

Чаще всего подделывают купюры номиналом в 5000 тысяч рублей

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом две и пять тысяч рублей. Таким заявлением с aif.ru поделились специалисты.

Эксперты сообщают, что купюры номиналом в тысячу рублей подделываются крайне редко. Однако из-за того, что используют их чаще, шанс обнаружить подделку выше. Еще реже подделывают банкноты номиналом в 500 рублей, а фальшивые купюры меньшего номинала встретить почти невозможно.

Обычно поддельные деньги можно получить при покупке в магазинах, где нет специального оборудования для проверки подлинности. Также мошенники иногда просят разменять деньги на улице или в очереди.

Пять признаков фальшивой купюры номиналом в тысячу рублей:

Герб Ярославля не переливается разными оттенками;

Надпись «Билет Банка России» не рельефная;

Блестящая нить не образует сплошную полосу при просвете купюры;

Не видно водяной знак;

Отсутствует рельефная метка для слепых и слабовидящих граждан.

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Пять признаков фальшивой купюры номиналом в тысячу рублей:

Защитная нить на левой стороне не сплошная;

Однотонное поле при повороте купюры не меняется;

На гербе Хабаровска отсутствует блестящая полоса;

Не видно водяной знак;

Отсутствуют микроотверстия в виде числа 5000 ниже герба Хабаровска.

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