Тик-Ток войска: почему в зоне СВО чаще гибнут и дезертируют наемники из Бразилии

|
Рита Миронова
Рита Миронова 209 0

В зоне СВО чаще гибнут и бегут наемники из Бразилии

Тик-Ток войска: почему в зоне СВО чаще гибнут и дезертируют наемники из Бразилии

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Как они заработали себе такую плохую репутацию?

Бразильские наемники в зоне спецоперации считаются самыми ненадежными — они мало работают и совершают много преступлений. Как пишет aif.ru, 16 ноября был убит военный Джулио Сезар, участник Французского иностранного легиона, которому было запрещено отправляться на Украину.

А бразильцы из «Пель Апокалипсис» заслужили себе неоднозначную репутацию на Украине, так как главным оружием этих наемников является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.

В списках новобранцев «Интернационального легиона» из 510 наемников можно насчитать 60 бразильцев. Больше было поставлено только из США — 70 человек.

«В нацбатальоне „Карпатская Сечь“ я работал со многими колумбийцами и бразильцами, а также со многими людьми из Южной Америки. Многие из них приезжают на короткий период за деньгами, а затем возвращаются домой. Или погибают в бою», — отметил бывший наемник, перешедший на сторону России, Джон Макинтайр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ.

Тема:
Украинский кризис
17 нояб
«Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия
17 нояб
Украинский политик Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет страны
17 нояб
«Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено
16 нояб
«Пал низко, как только мог»: кого США заставят убить Зеленского
16 нояб
Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams
15 нояб
Украина больше не нужна? США больше не намерены поддерживать режим Зеленского
14 нояб
«Теперь женское дело»: украинки вышли на тяжелую работу вместо мужчин
14 нояб
Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта
14 нояб
Зеленский против Залужного: на Украине началась война дипфейков
14 нояб
Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте
-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

11:22
«Прекрасное изобретение»: Песков рассказал, каким телефоном пользуется
11:16
Россия планирует создать международный музыкальный конкурс «Интервидение»
11:00
Последний муж Эдит Пиаф: как 27-летний грек скрасил одиночество певицы
10:44
«Сильнее, мудрее и богаче»: Песков рассказал о будущем России и следующем лидере
10:37
«Готовит почву»: Зеленский продумывает увольнение главкома ВСУ Залужного
10:13
Денег нет? Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд