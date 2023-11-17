Как они заработали себе такую плохую репутацию?

Бразильские наемники в зоне спецоперации считаются самыми ненадежными — они мало работают и совершают много преступлений. Как пишет aif.ru, 16 ноября был убит военный Джулио Сезар, участник Французского иностранного легиона, которому было запрещено отправляться на Украину.

А бразильцы из «Пель Апокалипсис» заслужили себе неоднозначную репутацию на Украине, так как главным оружием этих наемников является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.

В списках новобранцев «Интернационального легиона» из 510 наемников можно насчитать 60 бразильцев. Больше было поставлено только из США — 70 человек.

«В нацбатальоне „Карпатская Сечь“ я работал со многими колумбийцами и бразильцами, а также со многими людьми из Южной Америки. Многие из них приезжают на короткий период за деньгами, а затем возвращаются домой. Или погибают в бою», — отметил бывший наемник, перешедший на сторону России, Джон Макинтайр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ.