Тик-Ток войска: почему в зоне СВО чаще гибнут и дезертируют наемники из Бразилии
В зоне СВО чаще гибнут и бегут наемники из Бразилии
Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt
Как они заработали себе такую плохую репутацию?
Бразильские наемники в зоне спецоперации считаются самыми ненадежными — они мало работают и совершают много преступлений. Как пишет aif.ru, 16 ноября был убит военный Джулио Сезар, участник Французского иностранного легиона, которому было запрещено отправляться на Украину.
А бразильцы из «Пель Апокалипсис» заслужили себе неоднозначную репутацию на Украине, так как главным оружием этих наемников является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.
В списках новобранцев «Интернационального легиона» из 510 наемников можно насчитать 60 бразильцев. Больше было поставлено только из США — 70 человек.
«В нацбатальоне „Карпатская Сечь“ я работал со многими колумбийцами и бразильцами, а также со многими людьми из Южной Америки. Многие из них приезжают на короткий период за деньгами, а затем возвращаются домой. Или погибают в бою», — отметил бывший наемник, перешедший на сторону России, Джон Макинтайр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ.
- 17 нояб
- «Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия
- 17 нояб
- Украинский политик Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет страны
- 17 нояб
- «Воевать некому»: США считают, что с Украиной покончено
- 16 нояб
- «Пал низко, как только мог»: кого США заставят убить Зеленского
- 16 нояб
- Все ему не так! Зеленский пожаловался на бесполезность танков Abrams
- 15 нояб
- Украина больше не нужна? США больше не намерены поддерживать режим Зеленского
- 14 нояб
- «Теперь женское дело»: украинки вышли на тяжелую работу вместо мужчин
- 14 нояб
- Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта
- 14 нояб
- Зеленский против Залужного: на Украине началась война дипфейков
- 14 нояб
- Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте
Читайте также
93%
-0.51 96.59
-0.54
Нашли ошибку?