Денег нет? Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США

Почему Вашингтон решил не выделять деньги своему союзнику? Может ли это быть связано с предстоящими выборами президента?

Поддержка Украины и Израиля не вошла в законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, его одобрили обе плалаты Конгресса. Соответствующий документ уже подписал американский президент Джо Байден.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <…> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года», — гововорится в заявлении Белого дома.

При этом уточняется, что они нужны для реализации проектов и мероприятий, которые финансируются в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.

Об одобрении Конгрессом проекта финансирования работы правительства США без Украины стало известно на днях. Его автором выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Документом предлагается продлить финансирование льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, а также ряда других направлений.

При этом его документ не предусматривает какой-либо военной помощи Украине и Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пытаются переложить на Украину вину за теракт на «Северных потоках».