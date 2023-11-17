Денег нет? Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 81 0

Помощь Украине и Израилю не вошла в финансирование работы кабмина США

Денег нет? Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США

Фото: www.globallookpress.com / Piers Cavendish

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему Вашингтон решил не выделять деньги своему союзнику? Может ли это быть связано с предстоящими выборами президента?

Поддержка Украины и Израиля не вошла в законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, его одобрили обе плалаты Конгресса. Соответствующий документ уже подписал американский президент Джо Байден.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <…> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года», — гововорится в заявлении Белого дома.

При этом уточняется, что они нужны для реализации проектов и мероприятий, которые финансируются в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.

Об одобрении Конгрессом проекта финансирования работы правительства США без Украины стало известно на днях. Его автором выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Документом предлагается продлить финансирование льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, а также ряда других направлений.

При этом его документ не предусматривает какой-либо военной помощи Украине и Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пытаются переложить на Украину вину за теракт на «Северных потоках».

-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

11:22
«Прекрасное изобретение»: Песков рассказал, каким телефоном пользуется
11:16
Россия планирует создать международный музыкальный конкурс «Интервидение»
11:00
Последний муж Эдит Пиаф: как 27-летний грек скрасил одиночество певицы
10:44
«Сильнее, мудрее и богаче»: Песков рассказал о будущем России и следующем лидере
10:37
«Готовит почву»: Зеленский продумывает увольнение главкома ВСУ Залужного
10:13
Денег нет? Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд