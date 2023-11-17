«Прекрасное изобретение»: Песков рассказал, каким телефоном пользуется

|
Евгения Романова
Евгения Романова 461 0

Песков заявил, что он относится к категории пользователей iPhone

«Прекрасное изобретение»: Песков рассказал, каким телефоном пользуется

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Читайте нас в: Дзен Новости

Как представитель Кремля аргументировал свой выбор смартфона?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по-прежнему пользуется айфоном (iPhone). Об этом он рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Согласитесь, что айфон — это прекрасное изобретение. И операционная система IOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что кто-то в администрации президента продолжает пользоваться продукцией Apple, а кто-то отказался от айфонов. Сам же Песков относится к первой категории людей. И тем не менее не стоит забывать, что система IOS уязвима с точки зрения безопасности.

«Мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных», — напомнил он.

Напомним, компании Apple прекратила обновление российской и белорусской версий сайта в марте 2022 года, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в России. Вместе с тем весь российский офис компании переехал в Дубай. А в начале октября официальный сайт Apple прекратил работу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков рассказал о будущем России и следующем лидере.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

12:58
Службе участковых уполномоченных полиции в России исполнилось 100 лет
12:55
Может ли искусственный мех заменить натуральный?
12:44
«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине
12:40
Самая дорогая шуба
12:37
Снова дома: третья группа россиян прилетела из сектора Газа
12:21
Намек Западу: в Британии напряглись из-за оружия РФ, поражающего цели за полчаса

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд