Подготовка к санированию бронхов: что происходит с Миттой в больнице

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 32 0

Митте будут проводить санирование бронхов

Подготовка к санированию бронхов: что происходит с Миттой в больнице

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Культовый режиссер находится в сознании.

Режиссер Александр Митта по-прежнему находится в больнице — он в сознании, но все еще умеренно оглушен. По информации 5-tv.ru, общение все еще дается ему тяжело.

В данный момент идет подготовка к санационной бронхоскопии, это специальное мероприятие для выведения из легких мокроты и улучшения общего самочувствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что народный артист РФ Александр Митте все еще находится в реанимации. Он пребывает в тяжелом состоянии. Врачи Боткинской больницы Москвы заявили, что с момента госпитализации состояние кинорежиссера как не ухудшилось, так и не улучшилось, оно стабильно.

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