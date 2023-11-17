Подготовка к санированию бронхов: что происходит с Миттой в больнице

Культовый режиссер находится в сознании.

Режиссер Александр Митта по-прежнему находится в больнице — он в сознании, но все еще умеренно оглушен. По информации 5-tv.ru, общение все еще дается ему тяжело.

В данный момент идет подготовка к санационной бронхоскопии, это специальное мероприятие для выведения из легких мокроты и улучшения общего самочувствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что народный артист РФ Александр Митте все еще находится в реанимации. Он пребывает в тяжелом состоянии. Врачи Боткинской больницы Москвы заявили, что с момента госпитализации состояние кинорежиссера как не ухудшилось, так и не улучшилось, оно стабильно.