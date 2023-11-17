Сотрудница МВД Юлия Андреева стала победителем конкурса «Народный участковый — 2023»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Индекс доверия граждан к ней оказался самым высоким.

Сотрудница МВД Юлия Андреева стала победителем конкурса «Народный участковый — 2023»

Фото: 50.мвд.рф Сайт главного управления МВД России по Московской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Победителем конкурса «Народный участковый -2023» стала сотрудница МВД из Калужской области Юлия Андреева. Как пишет KP.RU, по итогам голосования именно она стала лидером в вопросе доверия граждан.

«Самый высокий индекс доверия граждан оказался у старшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области майора полиции Юлии Андреевой», — пишет издание.

Победительнице присвоено специальное звание — подполковник полиции. Также за победу в конкурсе она получила статуэтку, нагрудный знак и внедорожник УАЗ «Патриот».

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Шурышкарскому району Ямало-Ненецкого автономного округа майор полиции Муслим Адылгериев.

Третье место досталось участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Советский» Кировской области капитану полиции Руслану Абдулаеву.

Им вручили ведомственные медали «За доблесть в службе», почетные грамоты и ценные подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД России прошел международный творческий конкурс «Щит и перо — 2023».

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

15:47
«Гарик заразил меня» — Кристина Асмус сделала неожиданное заявление
15:33
Закрытие ближайших к Петербургу пунктов пропуска в Финляндию. Главное
15:17
«Неправильно сросся»: Бари Алибасов перенес хирургическое вмешательство
15:15
Российские визовые центры прекратят работу в четырех городах Франции
15:07
Российские войска нанесли 24 групповых удара по целям ВСУ за неделю
15:03
Сотрудница МВД Юлия Андреева стала победителем конкурса «Народный участковый — 2023»

Сейчас читают

Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина
«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд