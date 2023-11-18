Эти вещи должны быть у каждой: как правильно выбрать стильные аксессуары

Есть несколько советов для модного осеннего образа с украшениями.

Вариантов выбора аксессуаров огромное множество. Но как правильно подобрать их именно осенью, чтобы оставаться в тренде? На этот вопрос 5-tv.ru ответила стилист Марина Герман.

По ее словам, к каждому образу обязательно нужно добавлять головной убор. Он сделает внешний вид интереснее и завершеннее, к тому же, есть огромное разнообразие стилей и вариантов. Не стоит пренебрегать головным убором осенью, ведь он не только защищает от холода, но и может стать стильным акцентом.

«Актуальны шляпы, можно выбрать как более базовых расцветок, так и с принтом вроде леопарда. Также берет всегда актуален, он прекрасно дополняет осенние образы: его можно носить и с пальто, и с пуховиками, и с куртками», — отметила эксперт.

Подойдет также капор, который станет интересным акцентом и с пальто, и с пуховиком. Но тренд сезона — это бейсболка, причем из необычных тканей: кожи, вельвета, шерсти.

«Это должна быть интересная акцентная изюминка», — подчеркнула Герман.

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