Умерла обладательница Букеровской премии писательница Антония Сьюзен Байетт

Скончалась автор книг. Что с ней произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk
Британская писательница Антония Сьюзен Байетт скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщило книжное издательство Penguin Random House.
Писательница мирно ушла из жизни у себя дома в окружении родных и близких. Пока что причины смерти не называются.
Антония Сьюзен Байетт написала произведения «Детская книга», «Щиколотки Медузы» и «Обладатель». За свой последний роман она удостоилась Букеровской премии в 1990-м году. Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году. Ее работы перевели на 38 языков.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ушла из жизни 73-летняя писательница и драматург Нина Садур.
В последние годы известный драматург имела серьезные проблемы со здоровьем. Пока вопрос похорон еще не решен, но семья уже сообщила дату отпевания — 15 ноября.
На счету писательницы более 20 пьес, сценариев и романов. Она родилась в Новосибирске в 1950 году.
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