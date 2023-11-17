Умерла обладательница Букеровской премии писательница Антония Сьюзен Байетт

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Скончалась автор книг. Что с ней произошло?

Умерла обладательница Букеровской премии писательница Антония Сьюзен Байетт

Фото: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk

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Британская писательница Антония Сьюзен Байетт скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщило книжное издательство Penguin Random House.

Писательница мирно ушла из жизни у себя дома в окружении родных и близких. Пока что причины смерти не называются.

Антония Сьюзен Байетт написала произведения «Детская книга», «Щиколотки Медузы» и «Обладатель». За свой последний роман она удостоилась Букеровской премии в 1990-м году. Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году. Ее работы перевели на 38 языков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ушла из жизни 73-летняя писательница и драматург Нина Садур.

В последние годы известный драматург имела серьезные проблемы со здоровьем. Пока вопрос похорон еще не решен, но семья уже сообщила дату отпевания — 15 ноября.

На счету писательницы более 20 пьес, сценариев и романов. Она родилась в Новосибирске в 1950 году.

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