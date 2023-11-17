Строгая учительница: певица Zivert лишилась кудряшек, кардинально сменив имидж

На публике артистка предстала в новом неожиданном образе.

Певица Zivert появилась на презентации пространства Maryway в совершенно новом образе. Артистка отказалась от привычных поклонникам кудряшек. Видео исполнительницы в новом образе снял корреспондент 5-tv.ru.

На мероприятии певица предстала перед публикой в строгом образе, в котором больше похожа на стереотипную учительницу. Звезда выступила в белом пиджаке, а вместо привычных кудряшек на ее голове была довольно стандартная прическа: прилизанные волосы, убранные в короткий хвостик. Дополняла новый образ Zivert яркая помада, которая была заметна даже в полумраке пространства Maryway.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Привычный стиль Зиверт — это яркое и современное сочетание элементов электронной музыки, рока и модерна. Почему исполнительница решила сменить его на более строгий, пока остается загадкой.

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