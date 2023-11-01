«Вернуть натуральную себя»: Валя Карнавал сменила стиль и опубликовала эротичное фото

Как теперь выглядит кумир молодежи?

Блогер и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) выложила в личном блоге пикантное фото в откровенном наряде, представ в новом образе. Сначала она изменила стрижку и стала буквально выглядеть как пятиклассница, а затем предстала перед фанатами в розовом бикини и пляжной мини-юбке, надев на голову серебристую корону.

Звезда однажды уже шокировала поклонников, осветлив волосы. Сперва ее не узнали, а затем принялись сравнивать с Брижит Бордо и Мэрилин Монро.

Валя Карнавал обнажилась ради подписчиков. Фото: Instagram* / karna.val

Сама девушка не видит в кардинальном преображении ничего особенного. Как рассказала Карнавал в беседе с изданием Super, смена образа — только желание быть более натуральной.

«Просто мне так захотелось. Я пытаюсь вернуть натуральную себя, приняла такое решение. <…> Наращенные волосы — волосы чужой девушки, а мне хочется быть собой. Я и губы накачанные в один момент убрала», — отметила исполнительница.

Более того, по словам знаменитости, она больше не собирается в погоне за популярностью «нравиться всем».

Впрочем, это не первый раз, когда блогер и певица кардинально меняла имидж. В конце 2022 года блогер осветлила волосы, но столкнулась с неприятием нового стиля поклонниками. Более того, ее даже начали путать с соперницей по роду деятельности — блогером Юлией Гаврилиной.

Карнавал — известная видеоблогер, певица и актриса. Ее настоящее имя — Валентина Карнаухова, в 2020 году она заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии журнала Forbes.

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