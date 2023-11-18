«Была угроза выкидыша»: на шоу Подольской всплыла жуткая история об отношениях с абьюзером

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Бизнесвумен Мария Лебедева рассказала, что угодила в больницу из-за абьюза

«Была угроза выкидыша»: на шоу Подольской всплыла жуткая история об отношениях с абьюзером

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бизнесвумен объяснила певице, как вышла из токсичных отношений. Что стало отправной точкой?

Бизнесвумен Мария Лебедева посетила интервью на YouTube-канале певицы Натальи Подольской. В шоу женщины подняли тему абьюза в отношениях, сообщает издание dni.ru.

Лебедева рассказала, что до встречи с нынешним супругом состояла в весьма печальных отношениях с мужчиной, который был гораздо старше ее. Пара пробыла вместе не один год. И этот союз принес много боли. Поставить точку в отношениях бизнесвумен решилась только после громкого скандала.

Женщина тогда находилась на четвертом месяце беременности. И она сильно поссорилась со своим мужчиной. Из-за этого скандала Лебедева угодила в больницу, но именно там она решила что-то менять в жизни.

«Он меня очень сильно задел, наговорил гадостей, мне стало плохо. Я вызвала скорую, у меня была угроза выкидыша, и меня положили в больницу. Эта точка стала отправной в моей новой жизни. Благодаря тому, что у меня появилось время на подумать», — рассказала бизнесвумен.

Подольская же призналась, что ей тяжело слушать такую историю. Ведь ее отношения с Владимиром Пресняковым всегда строились на взаимоуважении. А ни о каком абьюзе и речи идти не могло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская раскрыла подноготную семейной жизни с Пресняковым.

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