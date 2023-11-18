Нет доверия: главу компании-создателя ChatGPT Сэма Альтмана отправили в отставку

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

Главу компании-разработчика ChatGPT Сэма Альтмана отправили в отставку

Нет доверия: главу компании-создателя ChatGPT Сэма Альтмана отправили в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Пост временно займет директор по технологиям компании, эксперт в сфере искусственного интеллекта Мира Мурати.

Генеральный директор американской OpenAI, компании-разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман (предприниматель, инвестор, программист) отправлен в отставку. Информация об этом появилась в блоге организации, авторы публикации ссылаются на решение совета директоров, в котором Альтман также прежде состоял. Связано это решение с недостаточной откровенностью экс-сотрудника. Названо также имя человека, который займет освободившийся пост.

«Сэм Альтман покинет пост генерального директора и покинет совет директоров. Уход господина Альтмана стал результатом процесса рассмотрения советом директоров, по итогам которого был сделан вывод, что он не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности. У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — сказано в заявлении.

Вместо Альтмана руководить компанией временно будет директор по технологиям компании Мира Мурати. Она родилась в Албании, в 16 лет уехала в США, где получила степень бакалавра в области машиностроения. Ее первым местом работы стала французская аэрокосмическая компания Zodiac Aerospace. В2013 году Мурати уже создавала кроссовер Model X в Tesla, а потом выбрала для себя новую сферу деятельности — искусственный интеллект. В 2023 году журнал Fortune называл ее одной из самых влиятельных женщин на планете.

OpenAI представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме, в 2022 году. Это большая языковая модель с генеративным искусственным интеллектом, использующая глубокое обучение для генерации текста и ответов на вопросы. Она умеет обрабатывать большие объемы текста и понимать связи между словами и предложениями, а также признавать свои ошибки, оспаривать и отклонять неуместные запросы.

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